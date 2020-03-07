وزراء مالية G20: مستعدون لمواجهة تداعيات كورونا على الاسواق العالمية

2020/03/07 | 02:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين G20، انهم يراقبون عن كثب تطورات فيروس كورونا وتأثيره على الاسواق والظروف الاقتصادية.

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