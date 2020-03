إصابة مرجع عراقي بارز بفيروس كورونا

2020/03/07 | 04:25 - المصدر: الحرة

تداول ناشطون ووسائل إعلام عراقية نبأ إصابة المرجع الديني الشيعي العراقي هادي المدرسي بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في مدينة قم الإيرانية.

وجاء في حساب منسوب لنجله محسن المدرسي على فيسبوك أنه "يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر".

وأكد ناشطون آخرون أنه تجاوز المرض ويتماثل للشفاء:

وتداول البعض مقطعا صوتيا منسوبا له يدعو فيه بالشفاء للمصابين:

ويعتبر المدرسي المولود في كربلاء من الشخصيات البارزة في الساحة الشيعية، ويقول موقعه الرسمي إنه ألف أكثر من 200 كتاب، وألقى نحو 8 آلاف محاضرة، ولديه نشاطات سياسية واجتماعية.

وقالت إنه "قاوم المد الشيوعي في العراق وجاهد الحكم البعثي في العراق، خصوصا بعد أن اعتقلت السلطة الحاكمة عدد من علماء الدين".

غادر العراق إلى لبنان والكويت والبحرين "ونتيجة لنشاطاته الفاعلة في الأخيرة، أبعد إلى ايران بعد قيام الثورة الإسلامية".

