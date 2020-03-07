2020/03/07 | 05:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} نشرت صحف نيويورك تايمز وول ستريت جورنال خبر اعتقال ثلاثة اشخاص من العائلة الحاكمة في السعودية بتهمة الخيانة العظمى، حيث ذكرت الصحف إلى اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي، والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق، والأخ الأصغر للأمير محمد بن نايف "نواف بن نايف" واشارت إلى أن السلطات السعودية اتهمت الأميرين بتهمة الخيانة العظمى

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