من الأعلى أجرا.. راغب علامة أم عمرو دياب؟

2020/03/07 | 06:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /رد المطرب اللبناني راغب علامة، على الأنباء المتداولة أخيرا، حول انخفاض أجره مقابل أجر المطرب المصري، عمرو دياب.ووصف علامة هذه الأخبار، أنها “ترويجات غير معلومة المصدر”، بحسب تصريحاته لقناة “سكاي نيوز عربية”.وأكد أن لا أحد يعرف المبلغ الذي يحصل عليه سواه ومدير أعماله والجهة الأخرى، مضيفا: “لا يمكن لأحد أن ينكر […]

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