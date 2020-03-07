لجين عمران تقتحم مجال التمثيل

2020/03/07 | 06:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن المنتج الفني، صادق الصبّاح، الجمعة، عن خوض الإعلامية السعودية، لجين عمران، مجال التمثيل.وغرد الصبّاح عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنه تم توقيع عقد حصري مع لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021.وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأعمال الفنية […]

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