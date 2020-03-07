لطيفة تروي موقفا مرعبا تعرضت له

2020/03/07 | 06:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفصحت المطربة التونسية، لطيفة لجمهورها، الجمعة، عن موقف تعرضت له أثار الشكوك بداخلها.وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إنه عقب إصابتها ببرد، حبست نفسها في غرفتها لمدة أسبوع، وأرغمت كل من في منزلها على ارتداء الكمامة الطبية، لكي لا تنتقل العدوى إلى والدتها.وتابعت لطيفة أنها شفيت من مرضها […]

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