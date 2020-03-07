2020/03/07 | 06:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق بتهمة الخيانة.وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة أن السلطات فتشت منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأمير نواف بن نايف.وقالت الصحيفة إن اعتقال الشخصين وهما حسب وصفها “من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ولي العهد السعودي السابق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ولي العهد السعودي السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).