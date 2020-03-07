كيف نكتشف الإصابة بالسرطان من خلال لون العين؟

2020/03/07 | 06:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت جراحة بريطانية تدعى، آلي ميرزا، عن طريقة يمكن من خلالها اكشتاف سرطان العين.وقالت آلي ميرزا​​، إن “أهم الأعراض التي يجب البحث عنها، هي بقع الصباغ في العينين، التي تكون بنية أو سوداء على بياض العين أو على قزحية العين، حيث يمكن أن تكون مصدر قلق خاص حال كان حجمها كبيرا”، بحسب موقع […]

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