لماذا فشلت إيران بمكافحة كورونا؟

2020/03/07 | 06:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا مشتركا لمديري المعهد الدولي للصحة والتعليم في ألباني في نيويورك، كاميار واراش علائي، يقولان فيه، إن إيران لديها أفضل أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.ويشير الكاتبان في مقالهما، إلى أن نظام الرعاية الصحي في إيران، هو نظام لامركزي يتكون من آلاف المراكز الطبية حول البلاد، التي تقدم دعما […]

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