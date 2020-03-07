البنتاغون يعلن البدء في تجربة لقاحات لكورونا

2020/03/07 | 06:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الجمعة، عن البدء في تجارب على لقاحات جديدة في مختبرات قيادة القوات البرية ضد فيروس “كورونا الجديد”.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن القائد العام للبحوث الطبية بالقوات البرية الأمريكية، العميد مايكل تالي، حول تلك التجارب.وأوضح البيان أن العاملين في مختبرات القوات البرية بدؤوا إجراء تجارب اللقاحات […]

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