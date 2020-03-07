قوات خاصة تدخل بيت لحم لمواجهة كورونا

2020/03/07 | 06:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت السلطات الفلسطينية، ارسال قوات خاصة الى مدينة بيت لحم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ونص القرار :” استناداً للمرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بما يخص ” فايروس كورونا” وتنفيذاً لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بما تم الإعلان عنه بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين للحد من إنتشار الفايروس والقضاء عليه […]

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