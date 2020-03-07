هل دخلت زوجة قصي خولي بمفاوضات للتنازل عن ابنها؟

2020/03/07 | 06:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفت زوجة الممثل السوري قصي خولي، مديحة الحمداني، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو بأنها تجري مفاوضات مع زوجها من أجل التنازل عن ابنها ليعيش مع الأخير مقابل مبلغ مالي ضخم.ووجهت إحدى متابعات مديحة عبر موقع إنستغرام سؤالا إليها بشأن تلك الأنباء قائلة: “شفت فيديو في اليوتيوب يقول من مصادر موثوقة […]

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