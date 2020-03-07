الإيسيسكو ترصد 200 ألف دولار لمكتشف علاج كورونا

2020/03/07 | 06:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشجيعا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي، قررت المنظمة تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19).وبهذا الخصوص أوضح الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أن […]

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