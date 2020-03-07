عمرو دياب يفعل شيئاً للمرة الأولى في تاريخه

2020/03/07 | 06:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في مفاجأة غير متوقعة، قرر النجم المصري عمرو دياب مجاملة دينا الشربيني التي يعيش قصة حب معها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إذ يظهر “الهضبة” للمرة الأولى في تاريخه كضيف شرف بفيلمها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والذي يشارك في بطولته أيضًا كريم عبد العزيز.عمرو دياب وافق على الظهور بشخصيته الحقيقية وفي […]

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