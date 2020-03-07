خطوة بخطوة .. طريقة تفعيل الوضع الليلي على واتساب

2020/03/07 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع إعلان شركة واتساب إطلاق خاصية “الوضع الليلي” التي طال انتظارها، تسائل المستخدمين حول كيفية تطبيق الخاصية على التطبيق في هواتفهم.وتحول خاصية “الوضع الليلي” أو “الوضع الغامق” خلفية التطبيق الشهير إلى اللون الغامق الذي يميل للسواد، كما أنها ستحول جميع المحادثات إلى سوداء، عوضا عن البيضاء الفاتحة التي تعود عليها المستخدمين.ويستطيع […]

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