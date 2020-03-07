فيديو :فحص كورونا لمذيعة روتانا

2020/03/07 | 06:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أقدمت مقدمة برنامج سيدتي مها المنصور، الذي يبث عبر قناة روتانا خليجية على الاتصال بوزارة الصحة بعد شعورها بأعراض الأنفلونزا، وذلك عند عودتها من مصر إلى السعودية، حيث تم نقلها إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية لها.وقالت عبر حسابها في «تويتر»: أشكر وزارة الصحة على استجابتهم السريعة والاهتمام.الآن في طريقي إلى […]

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