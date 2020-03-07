نانسي عجرم تفاجئ جمهورها كممثلة للمرة الأولى

2020/03/07 | 06:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تطل الفنانة نانسي عجرم عبر شاشة التلفزيون كممثلة للمرة الأولى في مسلسل “نساء من دهب” لنبيلة عبيد ونادية الجندي، والمقرر عرضه في رمضان 2020.وبظهور نانسي كضيفة شرف في المسلسل، تكون هذه المشاركة الأولى لها في مجال التمثيل.وستقدم عجرم أغنية المسلسل، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم […]

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