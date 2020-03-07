إخلاء صحن المطاف حتى نهاية رمضان

2020/03/07 | 06:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بإخلاء صحن المطاف من المصلين بداية من اليوم وحتى نهاية رمضان ومنع سفر الإفطار داخل صحن المطاف.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة استعدادات وخطط الجهات الحكومية لموسم رمضان وذلك بعد اطلاعه على تقارير عن […]

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