هيفاء وهبي تطلق مبادرة لتحدي كورونا

2020/03/07 | 06:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تحديها لفيروس “كورونا” المستجد، بطريقة جديدة ومختلفة.وعبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، سألت هيفاء وهبي متابعيها قائلة: “أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل أيديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona”.وبذلك، تصبح هيفاء وهبي أول فنانة عربية تطلق تحدياً على مواقع التواصل […]

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