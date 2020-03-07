2020/03/07 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علقت الفنانة السورية كندة علوش على حالة الخوف من تفشي وباء كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، التي استدعت العديد من الإجراءات الاحترازية من الحكومات.وقالت علوش عبر حسابها على تويتر :”إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال..بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا”.وتابعت: “حاسه إنو جزء كبير منو بروباغندا وضجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندة علوش: كورونا بروباغندا إعلامية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندة علوش: كورونا بروباغندا إعلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).