2020/03/07 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /علقت الفنانة السورية كندة علوش على حالة الخوف من تفشي وباء كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، التي استدعت العديد من الإجراءات الاحترازية من الحكومات.
وقالت علوش عبر حسابها على تويتر :”إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال..
بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا”.
وتابعت: “حاسه إنو جزء كبير منو بروباغندا وضجة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندة علوش: كورونا بروباغندا إعلامية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت علوش عبر حسابها على تويتر :”إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال..
بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا”.
وتابعت: “حاسه إنو جزء كبير منو بروباغندا وضجة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندة علوش: كورونا بروباغندا إعلامية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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