طريقة صنع مطهر اليدين في المنزل

2020/03/07 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار فيروس “كورونا” تتمثل في غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية، بشكل متكرر خلال اليوم.وفي حال عدم توفر المياه، ينبغي استبدالها بمطهر لليدين يحتوي على كحول بنسبة تصل إلى 60 في المائة.وأدى هذا الأمر لارتفاع الطلب على مطهرات اليدين، وبالتالي زيادة أسعارها […]

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