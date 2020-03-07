فواد الكنجي - نضال المرأة ومكانتها في الحراك الجماهيري في العالم العربي

2020/03/07 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي لم يمهد ليوم العالمي للمرأة إلا حينما انطلقت الشرارة الأولى لمسيرة الاحتجاجية لنساء العاملات في 8 آذار بمدينة (نيويورك – الأمريكية) عام 1857 والتي تعتبر أولى المسيرات في تاريخ نضال المرأة العالمي؛ رغم إن المرأة مهدت لهذه التظاهرات منذ 1820 والسنوات اللاحقة بالاحتجاجات لقسوة ظروف عملهن.وقد توسعت لاحقا مطالب ومناهج المرأة وتم بلورتها إلى قوانين وحقوق تنصف المرأة من خلال زخم احتجاجاتها ومظاهرات......

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