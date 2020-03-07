ميساء المصري - لغز قروض البنك الدولي ....ولعبة الحكام بالشعوب

2020/03/07 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري ما بين الإستغراب والصدمة تابعت وسائل الإعلام الغربية في الفترة الفائتة خبر إستقالة نائبة رئيس البنك الدولي لإقتصاديات التنمية كوجيانو بيني جولدبيرج بعد 15 شهرًا فقط من توليها لمنصبها الرفيع ,في حين تغاضى غالبية الإعلام العربي الرسمي والخاص عن هذا الخبر لأسباب نعلمها جميعا ..وما بين الصمت والسكوت خرجت جولدبيرج عن صمتها لتفجر مفاجأة للجميع عن سبب الإستقالة ومدى التلاعب الحاصل فيما يسمى بخدعة......

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