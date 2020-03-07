تسجيل اول اصابة بكورونا في اربيل

2020/03/07 | 08:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد سجلت محافظة اربيل تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا.واعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في مدينة اربيل .ولن تعطي الوزارة تفاصيل اكثر.

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