الأردن.. 70 حالة في الحجر الصحي بسبب كورونا

2020/03/07 | 08:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت عدد عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي حالياً، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد 70 حالة، وفق بيان لوزارة الصحة الأردنية الجمعة.وسجل إدخال 219 حالة إلى الحجر الصحي ثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تطبيق الحجر الصحي، والذين غادروا الحجر بعد 14 يوم بعد ثبوت عدم […]

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