15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

2020/03/07 | 08:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في تغريدة على “تويتر” إن حالتين أصيبتا سابقا بالفيروس تماثلتا للشفاء.وأضافت أنهما تحملان الجنسية الصينية ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

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