امريكا تفرض حجرا صحيا على الدولارات العائدة من اسيا

2020/03/07 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت واشنطن فرض حجر على أوراق العملة الأمريكية العائدة إلى البلاد، بعد استخدامها في دول قارة آسيا، في محاولة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت متحدثة باسم المصرف المركزي الأمريكي ، إن الأوراق النقدية (الدولارات) تبقى محتجزة 60 يوما.



وأضافت: " كتدبير احترازي جرى تغيير إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية التي ترسل من آسيا".

وبدأ هذا الإجراء في 21 فبراير الماضي، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف كوريا الجنوبية المركزي بدوره وضع الأوراق المالية في محجر لأسبوعين، كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف فبراير.

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