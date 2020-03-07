خلية الازمة الوزارية تقرر تعقيم مخيمات النازحين

2020/03/07 | 08:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد اعلنت خلية الازمة الوزارية، عن قرار اتخذته بتعقيم كافة مخيمات النازحين.وقال المكتب الاعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ان هذا القرار اتى “خلال اجتماع خلية الأزمة الوزارية، مشيرة الى صدور توجيهات بتعفير وتعقيم كافة مخيمات النازحين”.

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