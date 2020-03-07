سعد الله مزرعاني - الأزمة مستمرّة: ماذا عن المشروع الوطني؟ [2/2]

2020/03/07 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني تناول الجزء الأول من هذا المقال (السبت 2020/02/22) ضخامة وخطورة الأزمة التي يكابدها الشعب اللبناني.هي أزمة شاملة تفاقمت بشكل دراماتيكي، بحيث أنّ جلَّ ما تستطيعه الحكومة الحالية، التي تشكّلت إثر سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري، هو بعض الترقيع الذي لن يرتقي إلى مستوى المعالجات الضرورية المطلوبة.تلك المعالجات لن تنهض بها، سوى حكومة مغايرة يفرضها ميزان قوى راجح، بشكل كبير، لمصلحة قوى التغيير الجذر......

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