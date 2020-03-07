عباس علي العلي - كتابات يتيمة قبل الرحيل

2020/03/07 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي سأكتب في ذاكرة أحلاميأشياء تشبه الرموز وأشياء تشبه الأصوات الخفيةسأكتب بلغة الصمت أجمل صرخاتيوأعظم أنفجارات الروح حين تتشظى لتكون كونا أخر...وسأرحل عن قريب في قافلة المبعدين جبراحاملا كل أوهامي...لا أدري هل يسمح لنا في الطريقأن نتلوا قصائد الفرحأو يرغمونا على أن ننشد للحزن في جوقة من المفجوعين بالفقد..ربما...يكون ذلكوربما لا نلحق أن نستكشف الطرق......

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