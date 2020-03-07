ساطع هاشم - مقبرة في الشتاء

2020/03/07 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم أمس كان يوماً ممطراً ككل شتاء.والطرقات يفترشها الضباب، وشعرنا بالتيه، لأننا كنا نفكر إذا ما كان غيابنا سيحدث فراغاً ام لا، وإذا كان احداً ما سيشعر بذلك الفراغ.وبعد ان اعيانا شعورنا وأدمى عقولنا هذا التفكير بالفراغ، سأل أحدنا الاخر:هل تعلم بقصة الامس؟كانت هناك في عربة الموتى امرأة في جسدها شيء من الفجور، وكان الجميع في تلك اللحظات يسيرون ببطأ خلفها، وقد جمعهم الخوف من مصيرها، وعندم......

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