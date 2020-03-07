الولايات المتحدة تفرض (حجرا صحيا) على الدولارات القادمة من آسيا

2020/03/07 | 08:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت واشنطن فرض حجر على أوراق العملة الأمريكية العائدة إلى البلاد، بعد استخدامها في دول قارة آسيا، في محاولة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت متحدثة باسم المصرف المركزي الأمريكي، إن "الأوراق النقدية (الدولارات) تبقى محتجزة 60 يوما".



وأضافت: "كتدبير احترازي جرى تغيير إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية التي ترسل من آسيا".

وبدأ هذا الإجراء في 21 شباط الماضي، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف كوريا الجنوبية المركزي بدوره وضع الأوراق المالية في محجر لأسبوعين، كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف شباط.

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