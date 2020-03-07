2020/03/07 | 08:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهداف منزل أحد عناصر الحشد الشعبي بعبوة ناسفة شمال شرقي ذي قار

اخبار مباشرة

استهداف منزل أحد عناصر الحشد الشعبي بعبوة ناسفة شمال شرقي ذي قار

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف منزل أحد عناصر الحشد الشعبي بعبوة ناسفة شمال شرقي ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف منزل أحد عناصر الحشد الشعبي بعبوة ناسفة شمال شرقي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).