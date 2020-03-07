عاصفة غبارية وموجة تجتاحان العراق

2020/03/07 | 08:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم السبت ان تجتاح عاصفة غبارية، وموجة اشد حدة مناطق ومدن جنوب وغرب العراق.

وقال عطية في منشو له على "فيسبوك" ان العاصفة الغبارية الكثيفة تجتاح مدن الفرات الاوسط صباح اليوم ، وتبتعد عن غرب البلاد ، و على مشارف دخول مدن الجنوب خلال نهار اليوم، وهي تسير تبعا لحركة رياح المنخفض الذي يتمركز حاليا في شمال غرب العراق.

واضاف ان "هناك موجة غبار اخرى اخف شدة، متوقعة في غرب البلاد تبدأ مساء اليوم في الانبار عند تحول الرباح الى شمالية غربية نشطة وتتجه نحو بادية الجنوب ، وتلامس مناطق من مدن الفرات الاوسط والجنوب خلال الليل او صباح الاحد".

وكان عطية قد توقع الاسبوع الفائت ان يشهد طقس العراق مع بدء فصل الربيع تقلبات جوية.

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