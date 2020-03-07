بالفديو … جدل في برلمان الاقليم .. عضو يفضح الاقليم ويبين عمليات تهريب النفط

2020/03/07 | 08:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تنشر وكالة العهد نيوز، فديو يبين كيف تقوم حكومة الاقليم ببيع وتهريب النفط خارج نطاق الحكومة الاتحادية.ويظهر في الفديو احد اعضاء برلمان الاقليم، وهو يتحدث عن كيفية قيام حكومة الاقليم بتهريب النفط خارج حدود سيطرة الحكومة الاتحادية، وبين ان الاقليم يبيع يوميا 500 الف برميل نفط، ويستفسر عن مصير الاموال.كما […]

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