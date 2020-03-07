2020/03/07 | 08:54 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصين: تسجيل 28 وفاة جديدة بـ"كورونا" و99 إصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 08:54.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: تسجيل 28 وفاة جديدة بـ"كورونا" و99 إصابة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: تسجيل 28 وفاة جديدة بـ"كورونا" و99 إصابة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: تسجيل 28 وفاة جديدة بـ"كورونا" و99 إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).