: صدور ج1 من كتابنا الجديد: [همسات فكرية كونية]ٍ

2020/03/07 | 08:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور ج1 من كتابنا آلجديد : [همساتٌ فكريّةٌ كونيّةٌ] تهدف (فلسفتنا الكونيّة) ألتنمية على صعيد (العِلم و الأخلاق), لكونهما آلمؤشّر الكونيّ لرقيّ أيّ مجتمع تسود فيه العدالة والمحبّة والتواضع كمقومات […]

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