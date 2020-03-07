عشائر الخويلد في الفرات الاوسط تقرر الغاء التجمعات في الاعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرى

2020/03/07 | 08:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلام عليكم يهديكم الشيخ عبد الزهرة الحاج صاحب ال علوان اطيب التحايا، ونامل نشر البيان المرفق، كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية في الوقاية من فيروس كورونا.دمت بحفظ الله بسم الله […]

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