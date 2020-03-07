اعتقال 3 من كبار الأمراء السعوديين من بينهم محمد بن نايف

2020/03/07 | 09:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام أميركية بأن السلطات السعودية اعتقلت 3 من كبار أمراء العائلة المالكة وأفادت صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” أن “الاعتقالات جرت خلال اليومين الماضيين، وأن من بين […]

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