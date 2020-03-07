2020/03/07 | 09:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الله تعالى: “قُل إن كنتُم تُحبُّونَ الله فاتَّبِعُوني يُحبِبكُمُ الله ويَغفِر لكم ذُنُوبَكُم والله غَفُورٌ رحيمٌ”.كورونا الغاضب المنحوس يتطلب إصلاح البشرية وتغييرالنفوس ! احمد الحاج كنت أتابع آخر […]

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