الشباب والرياضة تنفي حجب منحة أي اتحاد رياضي

2020/03/07 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت وزارة الشباب والرياضة أن المنح المالية من الممكن تعزيزها واسنادها، فضلاً عن تأمينها بشكل كامل.وقال بيان للوزارة “تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن ما تم طرحه من خطوط عريضة على لسان وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض الخميس اماضي ، بشأن المنح المالية الخاصة بجميع الاتحادات ستكون مؤمنة بشكل كامل وتتجاوز […]

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