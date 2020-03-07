خلية الصقور: القبض على “أكبر عصابة” لسرقة المركبات الحكومية في النجف

2020/03/07 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، عن إلقاء القبض على 12 متهما يشكلون “أكبر عصابة” لسرقة المركبات الحكومية في محافظة النجف.وذكر بيان للخلية تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تم متابعة مستمرة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في محافظة النجف لإحدى أهم العصابات المختصة بعمليات السرقة المنظمة والمتكررة للمركبات الحكومية في الأشهر […]

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