الحشد الشعبي: تنظيم جولة تثقيفية للحد من انتشار فيروس “كورونا”

2020/03/07 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تنظيم جولة تثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية إعلام الحشد الشعبي في مناطق حزام بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “طبابة اللواء 27 بالحشد الشعبي نظمت جولة تثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية إعلام […]

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