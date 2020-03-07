حرب في أسعار النفط وتوقعات أن تعصف بالعالم أزمة اقتصادية.. ماذا عن موقف العراق؟

2020/03/07 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم السبت، إن هناك حرب أسعار متوقعة في سوق النفط العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط.وذكر المرسومي في تدوينة له تابعتها “يس عراق”، “فقدت أسعار النفط 10% من قيمتها وانخفض خام برنت من 52 الى 45 دولارا للبرميل بعد ان رفضت روسيا دعم تخفيضات نفطية أعمق بمقدار […]

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