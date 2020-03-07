2020/03/07 | 09:25 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال نجم الكرة البرازيلية رونالدينو بتهمة التزوير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال نجم الكرة البرازيلية رونالدينو بتهمة التزوير) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال نجم الكرة البرازيلية رونالدينو بتهمة التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).