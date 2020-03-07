بسبب التفكك الأسري:انتحار جماعي لمراهقات في مصر

2020/03/07 | 09:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت ثلاث مراهقات مصريات على الانتحار جماعياً بتناول حبوب قاتلة بسبب التفكك الأسري ما أدى إلى تدهور حالتهن النفسية.وذكرت وسائل إعلام مصرية، ان المراهقات الثلاث لم تتخط أعمارهن الـ16 عاما، […]

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