المالية النيابية: العجز التخميني في الموازنة وصل لـ51 تريليون دينار ونسعى لتقليله

2020/03/07 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، سعيها لتقليل العجز فـي المـوازنـة العامة للدولة 2020 وذلك عبر تعظيم الموارد وتقليل النفقات غير الضرورية.وقـال عضو اللجنة حنين القدو، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “مــازلــنــا نـنـتـظـر تـشـكـيـل الـحـكـومـة الـكـامـلـة الصلاحيات لإرسال الموازنة الى البرلمان بعد دراستها ووضـع خطط أولوياتها وبرامجها […]

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