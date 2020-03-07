بسبب كورونا.. الكويت توقف حركة الطيران مع سبع دول لمدة أسبوع

2020/03/07 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي مساء أمس وقف حركة الطيران مع سبع دول لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال مجلس الوزراء في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “تقرر وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة […]

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