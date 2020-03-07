كورونا والعراق شلونه!

2020/03/07 | 09:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق كبلد متذبذب الاهتمام بالجانب الصحي ، مرت عليه فترات كانت فيها الدولة تولي الجانب الصحي أهمية خاصة ، وفترات أخرى يكون فيها القطاع الصحي مهملا بعد أن تطغى عليه […]

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