ترامب يعين نائبا جمهوريا لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

2020/03/07 | 09:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، النائب الجمهوري مارك ميدوز لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وغرّد ترامب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" قائلا "يسرني أن أعلن أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض.



لقد عرفت وعملت مع مارك منذ فترة طويلة، والعلاقة جيدة جدا بيننا".

وأضاف "ميدوز سيحل محل ميك مولفاني الذي سيصبح بدوره مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأيرلندا الشمالية".

وكان مولفاني بمثابة عنصر أساسي في إدارة ترامب في العديد من الأدوار على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتولى مولفاني منصب بير موظفي البيت الأبيض بعد أن شغل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو الدور الذي شغله منذ بداية العمل في إدارة ترامب.

وفقد موظفو البيت الأبيض والرئيس ثقتهم في مولفاني الخريف الماضي بعد أن فشل في وضع استراتيجية فعالة للدفاع عن الرئيس في الشكوى التي أصبحت أساس التحقيق في إجراءات عزل ترام.

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